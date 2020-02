Ad Artshow su Telelibertà lo storico dell’arte Alessandro Malinverni

Si parte dall’alta moda e si arriva ai Farnese. Stasera la puntata di Artshow su Telibertà (ore 21) da Spazio Luzzati avrà come ospite il docente e storico dell’arte Alessandro Malinverni che racconta la prossima mostra dedicata a Chino Bert alla Biffi, straordinario stilista pavese legato a Piacenza, che ha firmato abiti innovativi negli anni ‘50 e ‘60 per le griffe dell’alta moda italiana, in particolare per Mila Schön e per le sorelle Fendi. Sue creazioni sono state indossate da Mina, da Valentina Cortese, da Jacqueline Kennedy, da Marella Agnelli, da Anna Maria Pierangeli. Una vita straordinaria e un’idea di eleganza molto sofisticata, fatta di “saggezza e pudore”. Malinverni parla poi del suo libro che uscirà quest’anno dedicato al collezionista Giuseppe Ricci Oddi e al suo particolare modo di intendere il rapporto con il pubblico. Malinverni è anche impegnato su Parma 2020, chiamato a collaborare alla mostra autunnale sul ducato farnesiano e ad illuminare la figura di Antonio Farnese, ottavo duca, l’ultimo della casata. Personaggio amante dei viaggi, grande frequentatore delle corti europee, anche scialacquatore di ricchezze. Artshow è condotto da Patrizia Soffientini, su un’idea di Nicoletta Bracchi, ha la regia di Giuseppe Piva e il supporto tecnico di Davide Franchini e Matteo Capra.

