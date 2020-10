Il colore della poesia: stasera ad “Artshow” il pittore Gianfranco Asveri

Gianfranco Asveri è l’ospite di questa sera ad Artshow, il magazine culturale in onda alle 21.00 su Telelibertà (e in replica domani alle 13.35). Il pittore piacentino sfoglia con molta verve le pagine di una vita, a cominciare dal rapporto con la sua insegnante delle elementari, alla quale ha dedicato il volumetto “La Via Maestra”. E’ proprio in quegli anni della fanciullezza che si manifesta una creatività libera e fresca, la stessa che Asveri ha poi via-via recuperato nel corso della vita, passando da una figurazione più drammatica giocata sui grigi, il bianco e il nero, ad un cromatismo “infantile”, espressività grezza di una visione più istintiva, liberata da vincoli culturali.

Asveri racconta della sua esperienza nelle scuole, del suo rapporto fondativo con il poeta Ferdinando Cogni e dell’amore per la natura e gli animali, i cani in particolare modo, che gli sono stati insostituibili compagni di strada. In trasmissione la “foto del cuore” è dedicata proprio a loro. Artshow – da un format ideato da Nicoletta Bracchi – è condotto dalla giornalista Patrizia Soffientini, per la regia di Giuseppe Piva e le riprese di Davide Franchini, Matteo Capra al montaggio. Questa puntata segna anche una temporanea sospensione, causa Covid, delle riprese da Spazio Luzzati, mentre si valuta l’opzione di continuare il racconto di donne e uomini della cultura piacentina attraverso collegamenti video.