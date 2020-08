La “favola” dipinta di Lele Luzzati stasera ad Artshow con Diego Maj

Diego Maj, direttore di Teatro Gioco Vita, parla dell’amicizia con l’artista genovese e delle prospettive del teatro in una stagione tra le più difficili da affrontare

Di cosa è fatto Spazio Luzzati? Che storie racconta? Chi è stato il grande “Lele”, artefice di una ricchissima favola visiva che seduce bambini e adulti? Per i più curiosi fra i nostri telespettatori a queste domande risponde stasera ad Artshow su Telelibertà (ore 21), Diego Maj, direttore artistico di Teatro Gioco Vita, amico di Lele Luzzati e sostenitore di uno spazio unico che racconta mille storie con sagome, ombre, pupazzi e narrazioni avvolgenti. Maj, in dialogo con la giornalista Patrizia Soffientini, parla anche della stagione particolare e difficile che sta vivendo il teatro sotto la pressione dell’emergenza Covid, della voglia di ripartire e delle risorse messe in campo per esserci comunque. La stagione estiva straordinaria nel cortile di Palazzo Farnese non è finita, martedì 8 settembre sarà la volta di “Moun” spettacolo prodotto in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione, storia che tratta temi forti come l’abbandono, l’adozione, la nostalgia ma con un senso di grande serenità. Giovedì 10 settembre va in scena “Il più furbo” disavventure di un incorreggibile lupo dall’opera di Mario Ramos. Con questa puntata termina la stagione estiva di Artshow, il magazine culturale di Telibertà riprenderà ad ottobre.