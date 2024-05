Teatro per bambini, nuova rassegna a Piacenza: “Piccole platee” di Teatro gioco vita

Le rassegne di teatro ragazzi a Piacenza, “Salt’in Banco” e “A teatro con mamma e papà”, propongono tra la fine di maggio e gli inizi di giugno una sezione appositamente dedicata alla prima infanzia: “Piccole platee”. Un progetto di Teatro Gioco Vita, curato da Simona Rossi, responsabile dei progetti per il teatro ragazzi, teatro scuola e formazione, proposto dal Centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj con la Fondazione Teatri, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Come tutte le attività di Teatro Gioco Vita, il cartellone “Piccole platee” è realizzato con il contributo di Mic e Regione Emilia-Romagna.

IL PROGRAMMA

Il Teatro Filodrammatici sarà aperto da giovedì 23 maggio a venerdì 7 giugno la mattina ai nidi e alle scuole dell’infanzia e in alcune serate al pubblico delle famiglie. In scena tre spettacoli di Teatro Gioco Vita rivolti a un pubblico dai 2 ai 6 anni (15 complessivamente le aperture di sipario), oltre a un pomeriggio dedicato a un incontro di approfondimento rivolto a personale educativo, insegnanti e genitori, realizzato con la collaborazione del coordinamento pedagogico U.O. Sistema Educativo 0-6 del Comune di Piacenza e del professor Pierpaolo Triani.

“Piccole platee” vuole essere uno spazio di incontro e confronto tra mondo del teatro, pubblico dei piccolissimi e delle famiglie, esperti e operatori dei servizi per l’infanzia.

Si inizia giovedì 23 e venerdì 24 maggio alle ore 10 con “Racconti dalla finestra vol. 2”, ideazione e interpretazione di Barbara Eforo, teatro di narrazione e oggetti rivolto ai piccoli dai 3 ai 6 anni.

Si tratta di un nuovo allestimento dei “Racconti dalla finestra” di Barbara Eforo: nuova edizione 2024 prodotta da Teatro Gioco Vita, già presentata con successo a febbraio. Storie raccontate attraverso le tecniche della narrazione e un utilizzo inedito degli oggetti di tutti i giorni. C’è una donna dietro a una finestra che legge, poi si guarda attorno e si accorge che nella sua casetta ci sono tante cose con cui potrebbe giocare. Allora inizia a rovistare nelle sue scatole, nei sacchetti della spesa appena fatta e le storie prendono vita. E così gli oggetti di uso quotidiano, le bellissime cose “che non servono più”, la frutta e la verdura possono finalmente salire su un palcoscenico a prendersi i meritati applausi dopo una vita trascorsa nell’ombra dei cassetti, nelle angustie delle tasche e negli odori della cucina.

Secondo spettacolo in cartellone, dal 27 al 31 maggio, “Ranocchio – Dall’opera di Max Velthuijs”, adattamento teatrale Nicola Lusuardi e Fabrizio Montecchi, regia di Fabrizio Montecchi, con Deniz Azhar Azari e Tiziano Ferrari. Dedicato a un pubblico dai 2 ai 5 anni, con i linguaggi del teatro d’attore e ombre, va in scena la mattina alle ore 10 per i nidi e le scuole dell’infanzia. Rappresentazioni per le famiglie giovedì 30 e venerdì 31 maggio alle ore 20.30.

“Ranocchio”, ormai considerato un “classico” e tra gli spettacoli di maggiore successo di Teatro Gioco Vita, ha accompagnato tantissimi bambini e bambine al loro primo incontro con il teatro, non solo in Italia. A Piacenza proprio in occasione della rassegna “Piccole platee” taglierà il traguardo delle 500 repliche: lo vedremo nella versione 2019 dello spettacolo nato nel 2009 e da allora rappresentato con successo in Italia e all’estero, con tournée in Spagna, Francia, Slovenia, Svizzera, Olanda, Germania e Israele, oltre a una permanenza in Polonia dal 2016 al 2018 grazie a un riallestimento del Teatr Animacji di Poznan con più di cento rappresentazioni, oltre 6 mila spettatori, diversi premi vinti.

Ranocchio ha tanti amici e insieme affrontano le grandi domande che i piccoli drammi di ogni giorno pongono loro. A tutti questi dilemmi esistenziali Ranocchio e i suoi amici riescono sempre a trovare una risposta positiva. Si tratta di piccole storie dal cuore grande tratte dai libri illustrati di Max Velthuijs, uno dei più celebrati autori e illustratori per l’infanzia al mondo.

Sarà poi la volta dal 3 al 7 giugno di “Circoluna – L’unico circoteatro d’ombre al mondo”, uno spettacolo di Nicola Lusuardi e Fabrizio Montecchi con Valeria Barreca e Tiziano Ferrari, testo di Nicola Lusuardi, regia e scene di Fabrizio Montecchi. Teatro d’ombre e d’attore per un pubblico da 2 a 5 anni. Sempre alle ore 10 per i nidi e le scuole dell’infanzia, venerdì 7 giugno anche alle ore 20.30 per le famiglie.

“Circoluna” è una delle creazioni per la prima infanzia più amate tra quelle della compagnia piacentina di teatro d’ombre. Nasce nel 1997 a Stoccolma, grazie alla compagnia svedese del Dockteatern Tittut che aveva affidato a Fabrizio Montecchi, Nicola Lusuardi e Nicoletta Garioni il compito di allestire un nuovo spettacolo d’ombre. Nel 2001 lo spettacolo è stato “adottato” da Teatro Gioco Vita, diventando così totalmente italiano. Da allora, con oltre 800 repliche e versioni in francese, inglese e spagnolo, “Circoluna” ha continuato a meravigliare e divertire ma, soprattutto, a stimolare la fantasia di bambini di ogni età e di tante parti del mondo, rappresentando uno degli spettacoli di maggior successo di Teatro Gioco Vita.

“Circoluna” mette in scena un circo dove tutti gli artisti sono ombre e fanno magie, acrobazie e trasformazioni. I bambini sono condotti dentro un universo ricco d’immagini e pieno di colori dove le Galline trasformiste, il Merluzzocicletta, il Divoratore d’ombre e il turbolento pagliaccio Pallottola sono alcune delle tante ombre che si esibiscono per loro in questa straordinaria arena. Ma su tutte i piccoli spettatori possono ammirare Luna, la danzatrice a cavallo, la massima stella del circo.

Tutti gli spettacoli sono a pubblico limitato e gli spettatori troveranno posto sul palcoscenico, proprio per rendere più immediata e intensa la relazione tra chi è in scena e chi assiste alla rappresentazione, data la specificità del pubblico della prima infanzia. Per informazioni e biglietteria: Teatro Gioco Vita, tel. 0523.315578 dal martedì al venerdì ore 10-13, [email protected].

Martedì 28 maggio alle ore 17.30 genitori, educatori, insegnanti e operatori dei servizi per l’infanzia si ritroveranno con artisti ed esperti per un incontro sul tema “Il teatro fa bene da piccoli”. Dopo i saluti istituzionali di Nicoletta Corvi, assessora alle Politiche per l’Infanzia, e Christian Fiazza, assessore alla Cultura, sono previsti gli interventi di Fabrizio Montecchi e Valeria Sacco, registi di Teatro Gioco Vita, Pierpaolo Triani, professore ordinario di Pedagogia generale e sociale presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elisa Danesi e Paola Laneri del coordinamento pedagogico U.O. Sistema Educativo 0-6 del Comune di Piacenza, Simona Baucia del coordinamento pedagogico Piccolo Gruppo Educativo “Piccolo Nido”. L’incontro si concluderà con l’intervento di Nicoletta Garioni, del gruppo di coordinamento teatro d’ombre di Teatro Gioco Vita, che parlerà dell’esperienza del percorso sul teatro d’ombre. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.