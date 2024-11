Al via le stagioni teatrali per le scuole, appello ad “adottare una famiglia”

Trenta e quarantacinque anni, e non sentirli! Le stagioni di teatro ragazzi a Piacenza, Rassegna di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà” e Rassegna di teatro scuola “Salt’in banco”, possono contare su una lunga storia artistica e organizzativa che va di pari passo con una sempre rinnovata capacità di dialogo con le giovani generazioni e una realtà inevitabilmente in continua evoluzione della famiglia, della scuola e delle agenzie educative.

Curate da Simona Rossi, responsabile progetti teatro ragazzi, teatro scuola e formazione di Teatro Gioco Vita, sono proposte dal Centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj e Jacopo Maj con la Fondazione Teatri, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano nell’ambito del programma “InFormazione Teatrale”. Come tutte le attività di Teatro Gioco Vita, hanno il contributo di MIC e Regione Emilia-Romagna.

I NUMERI DELLE RASSEGNE

E ora un po’ di numeri. Nella stagione teatrale 2024/2025 in cartellone sono 45 titoli, di cui 12 produzioni di Teatro Gioco Vita, 29 compagnie ospiti, oltre 130 aperture di sipario, più di 20 percorsi educational, 4 teatri (Filodrammatici, Gioia, Spazio Luzzati e Officina delle Ombre), attività decentrate nelle scuole e in altri spazi. Spettacoli, letture animate, laboratori, incontri e percorsi di approfondimento, proposte di formazione per insegnanti. Da novembre 2024 a giugno 2025. In cartellone centri di produzione teatrale e compagnie da Belluno, Bologna, Milano, Monza, Ravenna, Bergamo, Vicenza, Forlì, Treviso, Empoli, Bari, Faenza, Lecce, Brescia, Modena, Lecco, Perugia, Pisa e Roma, oltre ad artisti e gruppi teatrali piacentini.

A “TEATRO CON MAMMA E PAPÀ”

“A teatro con mamma e papà”, 30a Rassegna di Teatro per le Famiglie si conferma cartellone di appuntamenti principalmente al Teatro Filodrammatici ma anche al Teatro Gioia e allo Spazio Luzzati: da novembre a giugno rappresentazioni pomeridiane la domenica e giorni festivi oltre ad alcuni spettacoli serali. A dicembre tre appuntamenti dedicati all’attesa del Natale, tra circo, musica, clownerie, bolle di sapone e racconti. Da aprile a giugno invece sono programmati gli appuntamenti serali.

L’edizione n° 45 di “Salt’in banco”, la Rassegna di teatro scuola, come al solito propone spettacoli e attività educational per l’intera durata dell’anno scolastico, con appuntamenti per tutte le fasce d’età, dai nidi d’infanzia fino alle scuole superiori. Una programmazione che si svolge al Teatro Filodrammatici, al Teatro Gioia, allo Spazio Luzzati, all’Officina delle Ombre e anche nelle scuole.

L’attività organizzativa delle Stagioni di teatro ragazzi fa capo all’Ufficio scuola e formazione di Teatro Gioco Vita, che vede al lavoro insieme a Simona Rossi (responsabile), Emma-Chiara Perotti (prenotazioni e rapporti con le scuole), Elisa Groppi e Federica De Stefano (biglietteria), Alex Rubin Silmo (assistente di sala). Nei teatri lo staff tecnico al lavoro un efficiente staff tecnico guidato da Maddalena Maj (direttrice tecnica e responsabile sicurezza): Marco Gigliotti (fonico e illuminotecnico) e Giovanni Mutti (macchinista) con Anna Adorno (light designer compagnia ombre).

Tornerà ulteriormente arricchita – nella passata stagione era stata introdotta in via sperimentale – la sezione, trasversale alla rassegna per le famiglie e a quella per le scuole, “PICCOLE PLATEE – proposte di teatro per la prima infanzia”: più di 3 settimane di programmazione al Teatro Filodrammatici, tra maggio e giugno 2025, con spettacoli per la fascia 0-6 programmati sia la mattina per i nidi e le scuole dell’infanzia sia la sera per il pubblico familiare. Per rendere il teatro più intimo e accogliente, tenuto conto della tipologia del pubblico a cui sono rivolti gli spettacoli, cioè bambini anche molto piccoli, la platea sarà liberata dalle sedute e lo spazio sarà condiviso tra scena e spettatori, in modo da garantire un migliore rapporto tra attori e spettatori.

Nell’ambito della Rassegna per le Famiglie “A teatro con mamma e papà” prenderà il via in questa stagione la proposta “FAMIGLIE INSIEME A TEATRO” frutto della collaborazione tra Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio e Teatro Gioco Vita, iniziativa di “affido culturale” per il contrasto alla povertà educativa nel progetto Prossimamente della Caritas, iniziativa grazie alla quale ci sono famiglie che si “affiancano” ad altre famiglie per andare tutti insieme a teatro. Non sono richieste particolari abilità e non costa niente (i biglietti sono gratuiti per gli aderenti, i costi sono a carico del progetto). Solo qualche ora di tempo, la voglia di condividere e di coinvolgere un’altra famiglia in un’esperienza che normalmente non avrebbe la possibilità di fruire. Sarà un’occasione di aggregazione e di conoscenza reciproca, per condividere la gioia di un pomeriggio insieme a teatro.

La rassegna “A teatro con mamma e papà” e tutte le attività educational inserite nel cartellone di “Salt’in Banco” vengono svolte in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano nell’ambito del programma “InFormazione Teatrale”.

I numeri: 18 titoli, di cui 12 di produzione e 6 ospitalità; 24 appuntamenti da novembre a giugno: la Rassegna di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà” si presenta sempre più articolata. Spettacoli soprattutto pomeridiani in programma alle 16.30, ma anche rappresentazioni serali alle 20.30, mentre le animazioni e le letture allo Spazio Luzzati sono sempre alle ore 15.30.

PROGRAMMA

Si inizia al Teatro Filodrammatici con tre titoli di Teatro Gioco Vita: domenica 17 novembre “LA RAGAZZA DEI LUPI” dal romanzo di Katherine Rundell, un’avventura che ci parla di amicizia e di rispetto per la natura; domenica 24 novembre “IL PIÙ FURBO” – Disavventure di un incorreggibile lupo, dall’opera di Mario Ramos, divertente racconto delle vicende di un lupo presuntuoso che si dimostra nei fatti sgraziato e goffo; domenica 1° dicembre “MOUN” portata dalla schiuma e dalle onde, da “Moun” di Rascal, spettacolo che con grande serenità e un linguaggio adatto ai bambini tratta di temi importanti come l’abbandono, l’adozione e la costruzione di sé.

Con dicembre una serie di tre appuntamenti per entrare nel clima delle feste natalizie, i primi due al Teatro Filodrammatici, l’ultimo al Teatro Gioia. Domenica 8 dicembre il circo musicale di Nando & Maila con “SCONCERTO D’AMORE” – Le acrobazie musicali di una coppia in dis-accordo, spettacolo di circo contemporaneo adatto a tutte le età. Domenica 15 dicembre le bolle di sapone, la clownerie e la simpatia di Michele Cafaggi in “OUVERTURE DES SAPONETTES” – Un concerto per bolle di sapone, spettacolo tout public a partire dai 3 anni. Infine domenica 22 dicembre al Teatro Gioia una nuova produzione di Teatro Gioco Vita affidata a Barbara Eforo: “STORIE CON I FIOCCHI” – Alla finestra con il naso all’insù aspettando la neve, teatro di narrazione e oggetti per un pubblico dai 3 anni.

Dopo la pausa coincidente con le vacanze natalizie si ritorna al Teatro Filodrammatici.

Lunedì 6 gennaio vedremo la compagnia d’ombre di Teatro Gioco Vita con “SONIA E ALFREDO” – Un posto dove stare, dall’opera di Catherine Pineur, una bella storia di amicizia e di solidarietà consigliata a partire dai 4 anni. Domenica 19 gennaio in scena Pandemonium Teatro con “LE AVVENTURE DI SIGNOR BASTONCINO” – Tra gli alberi, al di là del fiume, teatro d’attore e di figura per un pubblico dai 3 anni. Domenica 2 febbraio sarà la volta di Accademia Perduta/Romagna Teatri con “BELLA, BELLISSIMA!” – Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, teatro d’attore, di figura e d’immagini consigliato dai 3 anni: i simpatici protagonisti sono Orco e Strega e la loro divertente storia ci invita ad accettarci per come siamo, fin da piccoli.

Domenica 16 febbraio torna Giallo Mare Minimal Teatro con la seconda parte del progetto di Renzo Boldrini “TRAME SU MISURA”, un mix tra lettura ad alta voce, narrazione teatrale, disegno e composizione grafica dal vivo, videoproiezione e animazione di figure, di cui lo scorso anno avevamo visto il volume 1. Ora sarà la volta del volume 2, con Renzo Boldrini che racconterà nel suo stile sempre originale e divertente “Cappuccetto Rosso” in una versione ispirata a quella di Roald Dahl e “Passeggiata di un distratto” di Gianni Rodari.

Lo Spazio Luzzati sarà anche in questa stagione luogo dedicato alla narrazione, al gioco e all’animazione. Con un’importante novità: un nuovo spettacolo di Teatro Gioco Vita affidato a Nicola Cavallari e dedicato a Gianni Rodari, di cui Emanuele Luzzati ha illustrato alcuni famosissimi libri. Si tratta di “RODARI INCONTRA LUZZATI” – Favole e fantasie allo Spazio Luzzati, un viaggio di storie, fiabe e immagini per un pubblico dai 5 anni. Appuntamento sabato 22 e domenica 23 febbraio e sabato 8 e domenica 9 marzo, sempre alle ore 15.30 (pubblico limitato).

Gioco e animazione con “ANIMANDO LE FIGURE 2025” – Per chi non le conosce e per chi vuole giocarci ancora, sempre “in compagnia di Lele Luzzati”: nuova edizione del percorso di gioco creativo e di animazione delle sagome a cura di Federica Ferrari, con il coordinamento artistico di Nicoletta Garioni, per un pubblico dai 5 agli 8 anni. Appuntamenti sabato 25 e domenica 26 gennaio e sabato 15 e domenica 16 marzo, sempre alle ore 15.30 (pubblico limitato). Anche in questa stagione ad arricchire il cartellone di “A teatro con mamma e papà” saranno alcuni appuntamenti serali programmati alle ore 20.30, occasione per bambini e ragazzi per uscire la sera per andare a teatro, proprio come fanno i grandi. Sempre al Teatro Filodrammatici.

Per tutto il pubblico, adatto quindi anche a un pubblico adulto – la prima volta a Piacenza del resto lo abbiamo visto ormai diversi anni fa nella stagione serale di Teatro Gioco Vita – venerdì 4 aprile I Sacchi di Sabbia presenteranno “SANDOKAN, O LA FINE DELL’AVVENTURA” liberamente tratto da “Le tigri di

Mompracem” di Emilio Salgari. Le gesta del pirata malese vengono raccontate da quattro personaggi raccolti attorno al tavolo di una cucina, attraverso un uso originale e ironico degli ortaggi: un elogio all’immaginazione.

Sabato 12 aprile il debutto della nuova produzione di Teatro Gioco Vita per un pubblico dai 4 anni: “TUTTO CAMBIA!” – Il bruco e la farfalla e altri racconti, un viaggio attorno al mondo del cambiamento attraverso le vicende di un piccolo essere attraverso i suoi continui mutamente ora naturali ora fantastici.

Infine per la sezione “Piccole platee”, proposte di teatro per la prima infanzia, quattro appuntamenti serali con altrettanti spettacoli di Teatro Gioco Vita: venerdì 16 maggio “POCO PIÙ IN LÀ” dagli albi illustrati di Suzy Lee (da 4 anni); venerdì 23 maggio “CIRCOLUNA” – L’unico circoteatro d’ombre al mondo (da 2 a 5 anni); venerdì 30 maggio “RACCONTI DALLA FINESTRA” – Per chi gli anni li conta sulle dita di una mano o poco più, di e con Barbara Eforo (dai 2 anni); venerdì 6 giugno “RANOCCHIO” dall’opera di Max Velthuijs (da 2 a 5 anni).

Per la Rassegna di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà” 2024/2025 abbonamenti/carnet e biglietti sono già in vendita. Da segnalare la formula carnet 4 spettacoli grazie alla quale bambini e adulti possono assistere a quattro spettacoli a scelta della stagione (per facilitare la partecipazione del pubblico, particolari agevolazioni per chi acquista più di un carnet) e il carnet piccole platee per assistere a 2 spettacoli a scelta tra quelli programmati in maggio e giugno per i più piccoli. Riproposte le riduzioni quando sono due o più i bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare, gli sconti per i nonni e le nonne che accompagnano i nipoti a teatro.

PROGRAMMA DI SALT’IN BANCO

La rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco” anche nel 2024/2025 si conferma una stagione ricca per quantità e qualità delle proposte: tanti gli spettacoli e numerosi gli appuntamenti, tra produzione e ospitalità, novità e repertorio, divertimento e impegno. Punto fermo, da 45 anni, quello della professionalità delle compagnie e degli artisti in cartellone. Una programmazione coraggiosa, per i diversi percorsi tematici proposti, per la scelta non scontata di rivolgersi a tutte le scuole, dai piccolissimi dei nidi d’infanzia ai giovani delle superiori, per la pluralità di linguaggi, di contenuti, di voci, di punti di vista. Perché il pubblico di Teatro Gioco Vita, come Diego Maj non si è mai stancato di sottolineare fin dalla prima edizione, è uno spettatore critico e consapevole, fin dalla prima infanzia.

“Salt’in Banco” deve continuare a essere un’opportunità davvero per tutti. E così per facilitare la fruizione di teatro da parte delle scuole, confermata anche in questa stagione la riduzione sui biglietti a partire dal secondo spettacolo che viene visto dalla classe. Confermate le gratuità per situazioni particolari segnalate dall’insegnante o dalla scuola.

Sede principale degli spettacoli il Teatro Filodrammatici, con appuntamenti al Teatro Gioia e allo Spazio Luzzati. Un calendario in continua evoluzione, per meglio rispondere alle richieste delle scuole: rispetto a quanto previsto a settembre sono state già inserite per alcuni spettacoli ulteriori giornate di rappresentazione.

Ci sono dei “fils rouges” che collegano alcune delle proposte in cartellone, sempre trasversali alle diverse fasce d’età, con argomenti anche importanti affrontati con modalità e linguaggi ovviamente diversi per pubblici diversi e alcuni spettacoli proposti in più di un percorso per la molteplicità dei contenuti sviluppati.

Il tema “Teatro, ambiente e natura” viene così sviluppato da “LA RAGAZZA DEI LUPI” di Teatro Gioco Vita per la scuola primaria (lo spettacolo, previsto inizialmente in novembre, sarà in scena il 3 marzo) e da “LE

AVVENTURE DI SIGNOR BASTONCINO” di Pandemonium Teatro (20 gennaio) per un pubblico da 3 a 7 anni.

Il percorso “Teatro e mito tra passato e presente” viene proposto principalmente alle scuole secondarie di 1° grado e superiori con “ANTIGONE – Un guscio di noce” de La Baracca (17 e 18 dicembre), “LE LACRIME DI ACHILLE” del Teatro del Buratto (25 e 26 febbraio) e “LA SAGA DI ULISSE: POLIFEMO E CIRCE” della Compagnia Manni Ossoli (3 aprile) Ma anche ai più piccoli delle scuole primarie con “PESCATORI DI STELLE” Storie di miti del cielo del Teatro del Buratto (27 e 28 febbraio) e a un pubblico dagli 8 ai 14 anni con “IL CANTO DI ULISSE” della Compagnia del Sole di Flavio Albanese (6 marzo).

Una serie di spettacoli affronta argomenti collegati alla prevenzione del disagio: l’accettazione di sé fin dall’infanzia, la fragilità dell’adolescente, il rischio dell’omologazione in una società che ci vorrebbe tutti uguali, l’amicizia e l’amore nella diversità, i diritti dei bambini. Vedremo per le scuole primarie “PERFETTA” del Tib Teatro (5 dicembre) e “DIRE FARE BACIARE LETTERA TESTAMENTO” di Koreja, uno spettacolo di Babilonia Teatri (13 e 14 marzo); per un pubblico da 11 a 16 anni “#FRAGILI” Una storia di accettazione e coraggio de La Baracca – Testoni Ragazzi (19 dicembre); per le scuole dell’infanzia e i primi tre anni delle primarie “BELLA, BELLISSIMA!” di Accademia Perduta/Romagna Teatri (3 febbraio); e ancora a partire dai 12 anni “LE LACRIME DI ACHILLE” del Teatro del Buratto (25 e 26 febbraio).

Un percorso è dedicato a “Il coraggio delle donne” con il già citato “ANTIGONE – Un guscio di noce” de La Baracca e a ridosso dell’8 marzo “QUELLE RAGAZZE RIBELLI” – Storie di coraggio del Teatro Due Mondi (11 marzo). Entrambi per le scuole secondarie di 1° grado e superiori.

In dicembre, uno “Speciale Natale”: dal circo contemporaneo della Compagnia Nando & Maila con “KALINKA” Ovvero il circo come non lo avete mai visto (9 dicembre, pubblico da 5 a 11 anni) alle bolle di sapone di Michele Cafaggi in “OUVERTURE DES SAPONETTES” SonoSolo – Un concerto per bolle di sapone, un concerto per bolle di sapone (12, 13 e 16 dicembre, da 2 a 9 anni), fino alle “STORIE CON I FIOCCHI” di Teatro Gioco Vita (dal 17 al 20 dicembre), nuova creazione affidata a Barbara Eforo tra narrazione e teatro d’oggetti (da 4 a 10 anni).

Un altro “fil rouge” è quello degli spettacoli in lingua inglese: “A CUP OF TEA WITH SHAKESPEARE” di Laura Pasetti, produzione del Teatro del Buratto per le superiori (10 e 11 dicembre); “THE LITTLE PRINCE” della Compagnia Rossi-Chiarenza per un pubblico dai 10 ai 15 anni (27 e 28 gennaio); lo spettacolo interattivo “WOLLY’S MAGIC ADVENTURE” di David Remondini / Erranti Teatro per la fascia 6-11 anni (18 e 19 febbraio).

Due le proposte dedicate al Giorno della Memoria, per le scuole secondarie di 1° grado e superiori: “CONCERTO PER CONCHIGLIA E ORCHESTRA” Storie e musica dell’orchestra femminile di Auschwitz, di e con Matteo Corradini (14 gennaio); “FINO A QUANDO LA MIA STELLA BRILLERÀ” Storia di Liliana Segre di M.I.L.K. e La Piccionaia (29 e 30 gennaio).

Dedicato alla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, in collaborazione con Libera Piacenza, sarà in scena Giorgio Scaramuzzino con “DENTRO GLI SPARI” Una storia di mafia, dal romanzo di Silvana Gandolfi “Io dentro gli spari”, per tutti a partire da 10 anni (24 marzo).

Assenti da diversi anni da Piacenza abbiamo in cartellone Drammatico Vegetale/Ravenna Teatri e Gli Alcuni, rispettivamente con “SOGNI. ARLECCHINO E LA BAMBINA DEI FIAMMIFERI” (16 e 17 gennaio) e “LEO DA VINCI – MISSIONE MONNALISA” Il giovane genio raccontato come un film (4 e 5 febbraio) entrambi per la fascia d’età 5-10 anni. Graditi ritorni sono quelli della Fondazione TRG e di Giallo Mare Minimal Teatro, con spettacoli per un pubblico dai 5 ai 10 anni. La prima con “PETER PAN” Ovvero l’isola dei bambini sperduti (11, 12 e 13 febbraio), coprodotto con il Teatro Nazionale di Genova; il secondo con “TRAME SU MISURA VOLUME 2” (7 febbraio), progetto di e con Renzo Boldrini di cui nella passata stagione abbiamo apprezzato il volume 1. Un ritorno anche quello del Teatro delle Marionette degli Accettella con “I TRE PORCELLINI” (da 3 a 8 anni, 7 e 8 maggio), così come quello della compagnia I Sacchi di Sabbia con “SANDOKAN” O la fine dell’avventura (da 6 a 15 anni, 4 aprile).

Flavio Albanese con la sua Compagnia del Sole oltre che con il già citato “Il canto di Ulisse” sarà in scena con una novità: “LE AVVENTURE DI PINOCCHIO” Raccontate da lui medesimo (4 e 5 marzo) per un pubblico dagli 8 ai 14 anni. Stessa fascia di erà per “KON-TIKI” Un viaggio in mare aperto (17 marzo) che segna il ritorno a Piacenza del Teatro Telaio. Un altro atteso ritorno quello del Teatro Invito, che da Piacenza mancava ormai da tempo. La compagnia di Lecco presenterà “PROMESSI! Ovvero I Promessi Sposi in scena (27 marzo): uno spettacolo per tutti, a partire dai 10 anni.

Due i titoli proposti dal centro di produzione teatrale umbro Fontemaggiore: “SOGNO” Da Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare (da 5 a 12 anni, 1 e 2 aprile) e “LA BELLA E LA BESTIA (da 6 a 11 anni, 22 e 23 aprile). Koreja di Lecce, oltre al già citato “Dire fare baciare lettera testamento”, riproporrà il suo classico “GIARDINI DI PLASTICA (28 marzo, pubblico da 3 a 10 anni).

Alle scuole dell’infanzia e al primo ciclo delle primarie è proposta la nuova produzione di Teatro Gioco Vita “TUTTO CAMBIA!” Il bruco e la farfalla e altri racconti (dal 10 al 16 aprile). Novità anche allo Spazio Luzzati, con “RODARI INCONTRA LUZZATI” Favole e fantasie allo Spazio Luzzati, nuova creazione affidata a Nicola Cavallari (21 e 24 febbraio, 7 e 10 marzo).

Tra le produzioni di Teatro Gioco Vita segnaliamo alcuni graditi ritorni: oltre al già citato “La ragazza dei lupi”, vedremo “IL PIÙ FURBO” (da 3 a 7 anni, 25 e 26 novembre), “MOUN” (da 5 a 10 anni, 2 e 3 dicembre), “SONIA E ALFREDO” (da 4 a 7 anni, 7 e 8 gennaio) e allo Spazio Luzzati l’edizione 2025 di “ANIMANDO LE FIGURE” (24 e 27 gennaio, 17 e 18 marzo).

Per la sezione “Piccole platee”, proposte di teatro per la prima infanzia, in scena tra maggio e giugno al Teatro Filodrammatici gli spettacoli “POCO PIÙ IN LÀ” (15 e 16 maggio) per un pubblico da 3 a 7 anni, “CIRCOLUNA” (22 e 23 maggio) e “RANOCCHIO” (5 e 6 giugno) e per i nidi e le scuole dell’infanzia, “RACCONTI DALLA FINESTRA” (29 e 30 maggio) per i bambini e le bambine dai 2 ai 6 anni.

Per “Salt’in Banco”, com’è consuetudine, non solo spettacoli in cartellone ma anche percorsi educational che fanno capo al progetto “InFormazione Teatrale”, proposto in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. I laboratori di teatro d’ombre, rivolti tutte le fasce di età, vedono il coordinamento artistico di Nicoletta Garioni e sono curati da Federica Ferrari. Agli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie è proposta la terza annualità del percorso di formazione “Giochi d’ombre”: “LA FIGURA NEL TEATRO D’OMBRE”, corso di formazione avanzata di 20 ore all’Officina delle Ombre. Altri laboratori per le scuole sono proposti da diversi artisti e collaboratori di Teatro Gioco Vita, tra cui Nicola Cavallari, Barbara Eforo, Pino L’Abbadessa e Antonio “Tony” Baladam.

Ricordiamo anche gli incontri di introduzione ai linguaggi e agli spazi della scena o collegati alla visione di spettacoli come pure i percorsi che nascono intorno a determinati nuclei tematici proposti dagli spettacoli in cartellone. In alcuni casi sono anche gli artisti ospiti a proporre iniziative collegate ai loro spettacoli, come ad esempio “Ritorno alle radici” a cura della compagnia Manni-Ossoli.

Importante il progetto di educazione alla legalità “CON LIBERA CONTRO LE MAFIE” in collaborazione con Libera Piacenza, che coinvolge le scuole secondarie di 1° grado e superiori, collegato in questa stagione allo spettacolo “Dentro gli spari”.

Con le scuole superiori Teatro Gioco Vita è inoltre disponibile a concordare progetti per PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

Anche nel 2024/2025, per integrare il cartellone di spettacoli e attività educational, “Salt’in Banco” ha mantenuto alcune proposte da realizzare a scuola: nelle sedi scolastiche possono essere proposti i “RACCONTI A SCUOLA” di Teatro Gioco Vita (“Una zuppa di sasso e un topolino per amico” con Nicola Cavallari e “Jim Bottone, Maja e Belinda la pecora” con Barbara Eforo, per le scuole dell’infanzia), oltre alla performance del gruppo teatrale InOmbra “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (per il secondo ciclo delle primarie).

Per tutte le attività di “Salt’in banco” la prenotazione è obbligatoria e deve pervenire all’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita, telefono 0523.315578 – fax 0523.338428; [email protected].