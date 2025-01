Teatro di figura, a Piacenza due percorsi di specializzazione gratuiti

Piacenza sarà nei prossimi mesi la sede di due percorsi di specializzazione e innovazione professionale nel teatro di figura: uno per costruttori e costruttrici, l’altro per registi e registe, entrambi completamente gratuiti. Si tratta della sesta edizione di “Animateria”, corso di alta formazione che si propone di preparare professionisti/e competenti nelle tecniche e nei linguaggi fisici e digitali del teatro di figura.

Dopo il successo delle prime cinque edizioni (260 i candidati provenienti da tutta Italia e residenti o domiciliati in Emilia Romagna, 80 i selezionati con una età media di 28 anni, più di 40 i docenti e gli artisti complessivamente coinvolti) l’edizione 2025, “Animateria Plus”, si presenta come un’edizione speciale del corso che mira a offrire un ulteriore livello di perfezionamento.

A fare da capofila del progetto, analogamente alle edizioni precedenti, Teatro Gioco Vita, in quanto ente di formazione professionale accreditato dalla regione con alle spalle una lunga pratica nel teatro di figura, essendo considerato tra i maestri del teatro d’ombre contemporaneo occidentale. Il progetto formativo 2025 è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale Europeo.

iL PERCORSO PER COSTRUTTORE ESPERTO NEI LINGUAGGI

Il percorso di specializzazione per costruttore/costruttrice esperto/a nei linguaggi, fisici e digitali, del teatro di figura “Animateria Plus 1” è aperto a 12 partecipanti, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, che hanno assolto l’obbligo d’istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione e sono interessati a perfezionare le loro competenze in merito alla costruzione di manufatti artistici per il teatro di figura contemporaneo. Le ore totali di offerta formativa sono 440, di cui 340 di lezioni/laboratori (tra marzo e novembre 2025 a Piacenza, con una breve uscita di studio a Ravenna) e 100 di project work (tra settembre e dicembre 2025 nelle sedi scelte dai partecipanti).

IL PERCORSO PER REGISTA

Il percorso di specializzazione per regista esperto/a nei linguaggi, fisici e digitali, del teatro di figura “Animateria Plus 2” prevede invece 420 ore totali di offerta formativa, di cui 340 di lezioni/laboratori (tra marzo e dicembre 2025 a Piacenza, con una breve uscita di studio a Ravenna) e 80 di project work (tra settembre e dicembre 2025 nelle sedi scelte dai partecipanti). Il corso è aperto sempre a 12 partecipanti residenti o domiciliati in Emilia-Romagna interessati a perfezionare le proprie competenze in merito alla scrittura scenica e drammaturgica e alla regia nel teatro di figura contemporaneo.

info sulle domande di iscrizione

Ci si può iscrivere a un solo percorso o a entrambi. Le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro la mezzanotte del 9 febbraio 2025 all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Le prove di selezione si terranno a Piacenza il 25 e 26 febbraio per il corso sulla costruzione e il 27 e 28 febbraio per il corso sulla regia.

i partner coinvolti

La direzione pedagogica è di Fabrizio Montecchi; tutor Anna Adorno. Partecipano alla progettazione e realizzazione del corso, che ha il patrocinio di Unima Italia (Unione Internazionale della Marionetta), Teatro del Drago di Ravenna e Fondazione Alberto Simonini di Reggio Emilia. Per le attività di formazione teatrale Teatro Gioco Vita si avvale della collaborazione di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Fondazione Teatri di Piacenza.

Diversi i partner promotori, italiani e stranieri.

Per informazioni e modulistica: TEATRO GIOCO VITA www.teatrogiocovita.it; [email protected]; +39 340 9022820 TEATRO DEL DRAGO www.teatrodeldrago.it; [email protected]; +39 335 6171900