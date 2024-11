Salt’in Banco e A teatro con mamma e papà: al via le stagioni per scuole e famiglie

Quarantacinque titoli in cartellone, di cui 12 produzioni di Teatro Gioco Vita, 29 compagnie ospiti, oltre 130 aperture di sipario, più di 20 percorsi educational, quattro teatri (Filodrammatici, Gioia, Spazio Luzzati e Officina delle Ombre), attività decentrate nelle scuole e in altri spazi. E poi ancora, spettacoli, letture animate, laboratori, incontri e percorsi di approfondimento, proposte di formazione per insegnanti.

Sono i numeri della stagione teatrale 2024/2025 di “A teatro con mamma e papà”

(30° rassegna di teatro per le famiglie) e “Salt’in banco”, la rassegna di teatro scuola giunta alla sua 45° edizione. Un cartellone che si animerà da novembre 2024 a giugno 2025. In cartellone centri di produzione teatrale e compagnie da Belluno, Bologna, Milano, Monza, Ravenna, Bergamo, Vicenza, Forlì, Treviso, Empoli, Bari, Faenza, Lecce, Brescia, Modena, Lecco, Perugia, Pisa e Roma, oltre ad artisti e gruppi teatrali piacentini.

Curate da Simona Rossi, responsabile progetti teatro ragazzi, teatro scuola e formazione di Teatro Gioco Vita, sono proposte dal Centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj e Jacopo Maj con la Fondazione Teatri, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano nell’ambito del programma “InFormazione Teatrale”.

Come tutte le attività di Teatro Gioco Vita, hanno il contributo di Mic e Regione Emilia-Romagna.

TUTTI I DETTAGLI CON IL CARTELLONE COMPLETO