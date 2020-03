Il complesso di San Sisto in legno. Ennesima magia del modellista Savi

Ginetto Savi sorprende ancora. Il modellista piacentino, dopo aver riprodotto in scala veicoli industriali nostrani, auto d’epoca e campanili della città, ha costruito la replica fedele del complesso di San Sisto in scala 1:100 usando 10 metri quadrati di compensato durante un anno di lavoro tra progettazione e realizzazione. Un’ennesima sfida vinta per Savi che si è avvalso anche di una stampante 3D per realizzare i tetti della Chiesa e del convento.

Il modello sarà esposto nella mostra dedicata alla Madonna Sistina che dovrebbe aprire i battenti quest’anno.

