Teatro, fiabe e fantasia ogni weekend su Telelibertà. Questa sera si alza il sipario

Si alza questa sera, venerdì 20 marzo, il sipario sulla rassegna promossa da Telelibertà con “Teatro Gioco Vita”. A partire dalle ore 20.30, la nostra emittente trasmette la divertente rivisitazione della fiaba Cappuccetto rosso, intitolata “Il più furbo – Disavventure di un incorreggibile lupo”.

L’attore-narratore Andrea Coppone conduce i telespettatori di ogni età in un mondo fantastico, grazie al ricco repertorio di tecniche d’ombra proprie del linguaggio di “Teatro Gioco Vita”.

Il festival del teatro per ogni età proseguirà in tv fino a domenica 19 aprile; in tutto 15 titoli tra i più celebri del centro di produzione guidato da Diego Maj. L’appuntamento si ripeterà ogni venerdì, sabato e domenica – sempre alle ore 20.30 – con repliche il giorno successivo alle 12.15 e alle 17.15.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 21 marzo si continua con “L’uccello di fuoco” nella nuova versione 2018: una fiaba per musica, ombre e danza da “L’oiseau de feu” di Stravinskij e le figure di Enrico Baj, con Valeria Barreca, Gloria Dorliguzzo e Tiziano Ferrari.

Domenica 22 marzo arriva “Io e Niente – Dal niente si può fare tutto” (2017) con Valeria Barreca e Tiziano Ferrari, la storia di una bambina e del suo amico immaginario; una coproduzione con Segni New Generations Festival da “Moi et Rien” di Kitty Crowther.