“Chi trova un amico trova un tesoro” stasera alle 20.15 su Telelibertà

Questa sera, mercoledì 1 aprile, alle 20.15 “Scarpette rosse”, il contenitore settimanale di Telelibertà dedicato al cinema del passato, propone un titolo per famiglie con Bud Spenser e Terence Hill: “Chi trova un amico trova un tesoro” è una commedia avventurosa del 1981 diretta da Sergio Corbucci. Alan (Terence Hill) è un giocatore d’azzardo in fuga dai creditori e in possesso di una mappa del tesoro, mentre Charlie, (Bud Spenser) è uno skipper che sta per partire per un giro intorno al mondo in solitaria: i due arriveranno rocambolescamente sull’isola e ovviamente si schiereranno dalla parte degli indigeni in uno scontro tra buoni e cattivi a suon di in moltissime classiche risse con sottofondo di rumori fumettistici.

