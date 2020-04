Fondi per progetti di innovazione, dalla Regione 481mila euro. C’è anche Monticelli

C’è anche ilprogetto di “sperimentazione azione pilota su economia circolare, turismo e mobilità sostenibile nell’Isola Serafini” a Monticelli, tra gli undici destinatari dei fondi messi a disposizione dalla Regione per finanziare laboratori, attività di co-progettazione e workshop realizzati sul territorio per interventi finalizzati all’innovazione. Le risorse messe in campo dalla Giunta regionale hanno raggiunto quota 481mila euro, a supporto delle imprese, dal turismo all’agroalimentare fino alla moda e all’industria edile, per raggiungere obiettivi di sostenibilità, come processo strutturato e integrato nelle strategie aziendali.

I progetti finanziati attiveranno percorsi di formazione, co-progettazione e sperimentazione di azioni pilota sui temi dell’economia circolare e gestione sostenibile delle risorse, innovazione sociale, turismo e mobilità sostenibile. L’obiettivo di viale Aldo Moro è quello di produrre impatti positivi sui territori interessati (le province di Reggio Emilia, Parma, Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna, Rimini, Piacenza e Modena)e sostenere l’innovazione e la competitività delle imprese. I progetti sono coordinati dagli Enti locali, supportati dai Clust-ER Green-tech, Create ICC, Agrifood e dai Centri per l’Educazione alla sostenibilità dei territori coinvolti.

Sono 27 le proposte pervenute, sostenute da ampi partenariati che comprendono enti locali, camere di commercio, associazioni Clust-ER, centri di educazione alla sostenibilità, imprese, associazioni e università. A fronte della varietà e qualità delle proposte presentate, la Giunta Regionale ha deciso di incrementare lo stanziamento inizialmente previsto (360mila euro), portandolo a 481,5 mila euro per il biennio 2020-2021 le risorse a disposizione.