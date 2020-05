Maturità dal 17 giugno, solo un colloquio orale di un’ora. Azzolina: “Chiudere la scuola ha salvato vite”

Esame di maturità dal 17 giugno, solo orale, in presenza, con un colloquio che durerà un’ora. Il ministero dell’Istruzione Lucia Azzolina ha confermato quello che era già noto, in una conferenza stampa nella quale ha presentato le ordinanze attese dal mondo della scuola.

Il primo rientro in aula dopo la chiusura delle scuole per emergenza sanitaria sarà quindi l’esame di Stato, che coinvolgerà circa 500mila studenti; i docenti saranno sei per ogni commissione, tutti membri interni, più i presidenti esterni.

Tenere le scuole chiuse ha permesso salvare vite umane e questo non ha prezzo” ha spiegato il ministro, che ha tranquillizzato professori e studenti sulle modalità di esame: “Sarà in sicurezza”, aggiungendo poi che in base all’andamento della pandemia il ministero valuterà se optare per quello a distanza. ” In quel caso gli esami si svolgeranno in videoconferenza”.

Il colloquio partirà dalla tesina sulle discipline di indirizzo, per poi proseguire con la discussione sul testo di italiano e sui materiali consegnati dalla commissione sul resto delle discipline. Tutto si svolgerà con le mascherine e una

L’esame si terrà secondo il protocollo di sicurezza stabilito dal Governo. La distanza di sicurezza – almeno due metri tra professori e studente – permetterà di non indossare la mascherina durante il colloquio.