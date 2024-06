Maturità in cinese per 17 studentesse piacentine: debutto al liceo Gioia

Sono 17 le studentesse del linguistico quadriennale del liceo Gioia che hanno sudato ieri (sì, e neanche metaforicamente, l’estate è arrivata) sul cinese, che nel mondo è la lingua parlata da 1,1 miliardi di persone. E’ la prima volta, nella storia della scuola piacentina, che il cinese esce come secondo scritto.

Il cinese scritto, in Italia, uscì nel 2012, nel 2013, nel 2019, ma in quegli anni il corso di Piacenza, esordiente nel 2018 al Gioia, non era ancora pronto a consegnare candidati per la maturità. Le studentesse hanno usato la scrittura semplificata della Repubblica Popolare Cinese. Ideogrammi, pittogrammi, fonogrammi.

Almeno mille differenti caratteri erano il bagaglio (equivalente alla certificazione europea B1) incamerato dalle studentesse della docente Carlotta Trevisan (coadiuvata, per la conversazione, dalla professoressa Lu) con cui ieri – più l’ausilio del vocabolario – le 17 candidate-pioniere sono state chiamate a scrivere due brevi composizioni, correlate agli argomenti di attualità e letteratura trattati nei testi da analizzare. Lettura, comprensione, scrittura. Dal Ministero è stato scelto un testo di letteratura scritto da Yu Hua, autore contemporaneo idolatrato come una rock star in Cina ma anche in Italia.