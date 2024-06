Esame di maturità: domani prima prova scritta per oltre 2mila studenti piacentini

C’è chi lo vive con ansia, e chi con più leggerezza. Si tratta dell’esame di maturità, il rito di passaggio che ogni studente deve attraversare per concludere i 5 anni di scuola superiore. La prima prova scritta inizierà domani, 18 giugno, con l’elaborato di italiano, coinvolgendo nel piacentino 2.179 alunni.

La seconda prova, prevista per giovedì, è quella che tendenzialmente spaventa di più, e che pone al centro diverse materie da sempre temute dagli studenti: greco per il liceo classico, scienze umane per i licei pedagogici, oppure matematica per gli istituti scientifici.

Le prime due prove sono un primo trampolino di lancio dell’esame di Stato. Dopodiché bisogna affrontare la terza e ultima sfida: l’orale, un esame per verificare la capacità di creare collegamenti nelle varie discipline studiate durante gli anni, affrontate con argomentazioni e approfondimenti adeguati.

L’esame di maturità è un grande step nella vita di ciascuno perché rappresenta il primo passo oltre la soglia del proprio futuro.