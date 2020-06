Tavolini all’esterno, 60 richieste approvate dal Comune di Piacenza

Nel giro di dieci giorni dalla pubblicazione dei criteri, sono sessanta gli esercizi pubblici di Piacenza che hanno ampliato i dehors. Le normative anticontagio impongono di mantenere determinate distanze tra i tavoli e i clienti e così per andare incontro alle gravi difficoltà che il commercio sta affrontando, il Comune di Piacenza ha concesso la possibilità di aumentare lo spazio a disposizione per i tavolini all’esterno. La delibera di giunta ha validità fino al 31 ottobre.

“Oltre alle 60 già approvate stiamo valutando altre richieste – ha dichiarato l’assessore al Commercio Stefano Cavalli – devo ringraziare gli uffici che stanno facendo un ottimo lavoro. Sottolineo anche che gran parte dell’attività di preparazione è stata nei tempi adeguati per poter essere pronti il giorno della riapertura”.

