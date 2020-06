Il western “Faccia a faccia” stasera su Telelibertà

S’intitola “Faccia a faccia” il film proposto stasera, alle ore 20.15, nella rubrica cinematografica “Scarpette rosse” di Telelibertà. Si tratta di una delle migliori pellicole western all’italiana degli anni d’oro: uscita nel 1967, è diretta da Sergio Sollima e interpretata da Gian Maria Volonté e Tomas Milian, con la colonna sonora di Ennio Morricone.

TRAMA – Il film racconta lo scontro ideologico tra “Il Professore” (Volonté), che si è trasferito in Texas per motivi di salute, e un ricercato in fuga (Milian, qui non doppiato). Grazie a una buona sceneggiatura e a dialoghi articolati si mettono a confronto due forme di violenza: quella istintiva che viene dalla povertà e dall’ignoranza e quella più complessa, che viene nutrita dalla cultura, finché i due protagonisti non cominciano a contaminarsi a vicenda, in un crescendo progressivo che porta alla regressione del primo e alla crescita del secondo.