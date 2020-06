Piacenza, prima rata Tari al 30 settembre. “Un aiuto a chi è in difficoltà”

La prima rata Tari nel Comune di Piacenza, relativa all’anno 2020, si pagherà entro il 30 settembre anziché il 30 giugno, con conseguente differimento anche del termine di pagamento in un’unica soluzione. Si tratta di un’ulteriore proroga di termini dopo che la giunta comunale aveva già stabilito lo slittamento della data di pagamento dal 30 aprile al 30 giugno.

“Allo stato attuale e visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19 che ha duramente colpito il nostro territorio e i cittadini, causando situazioni di grave crisi economica e di liquidità – commentano il sindaco Patrizia Barbieri e l’assessore al Bilancio Paolo Passoni – riteniamo doveroso e prioritario fare ogni possibile sforzo per aiutare i piacentini a fronteggiare questo periodo di crisi ed incertezza e questo ulteriore differimento consente di avere altri 3 mesi di tempo per effettuare il pagamento della tassa rifiuti”.

L’Amministrazione comunale – si legge nella delibera – rimane in attesa inoltre degli sviluppi del dibattito in corso tra Comuni e Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) in merito alle agevolazioni da riconoscere alle utenze colpite dall’emergenza Covid, per cui si attende un intervento legislativo chiarificatore.