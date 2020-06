Prorogato il termine per la richiesta di rimborso tramite voucher degli spettacoli

Teatro Gioco Vita proroga, in via eccezionale, al 3 luglio il termine ultimo per la richiesta di rimborso tramite voucher per gli spettacoli annullati a causa dell’emergenza Coronavirus.

RICHIESTE DI RIMBORSO TRAMITE VOUCHER – Dovranno essere inviate improrogabilmente entro venerdì 3 luglio alle ore 12.00 all’indirizzo [email protected] indicando nome, cognome, indirizzo e-mail valido e allegando copia leggibile (fotografia o scansione) dell’abbonamento e/o del biglietto. Si invita in ogni caso il pubblico a conservare il proprio abbonamento o il proprio biglietto anche dopo la richiesta, poiché necessario a completare la procedura di rimborso, come richiesto dalle autorità. Le richieste potranno anche essere consegnate direttamente in biglietteria negli orari di apertura. La Biglietteria di Teatro Gioco Vita è aperta per il servizio di richiesta rimborso tramite voucher, in Via San Siro 9, a Piacenza, da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio dalle ore 10 alle ore 12. Accesso consentito a una persona per volta, con l’obbligo di indossare le protezioni individuali.