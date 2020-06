Salvini in città. “Piacenza sia simbolo della ripartenza”

“Oggi non è una domenica di politica, ma di memoria, di ricordo, di ringraziamento per la comunità di Piacenza che è stata martoriata”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini all’ombra di Palazzo Gotico, durante la visita di questa mattina a Piacenza. Salvini ha incontrato il sindaco Patrizia Barbieri, i vertici del Carroccio locale e molti cittadini a cui non ha risparmiato selfie e sorrisi. “Piacenza e Codogno, che visiterò oggi, sono stati due luoghi simbolo della pandemia, ma saranno anche simboli della ripartenza – ha affermato il leader della Lega -. Superata l’emergenza il Governo ci sta facendo piombare in una crisi economica senza precedenti; Piacenza non se lo merita. Stiamo battagliando in Parlamento e marcheremo stretto un Governo che non vuole ascoltare”.

