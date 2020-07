Ausl, prorogate le esenzioni per disoccupazione e lavoratori colpiti dalla crisi

L’Azienda sanitaria di Piacenza fa sapere che sono state prorogate al 31 ottobre le esenzioni E02 (per disoccupazione) ed E99 (per i lavoratori colpiti dalla crisi) che erano già state rinviate al 30 giugno. Il provvedimento è stato deciso dalla Regione Emilia-Romagna “per garantire continuità nell’assistenza e limitare gli spostamenti dei cittadini per le sole prestazioni inderogabili”. Il rinnovo può essere fatto anche tramite Fascicolo sanitario elettronico, senza recarsi allo sportello, nella sezione Servizi on line – autocertificazioni.

