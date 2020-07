Estate con la mascherina, Federfarma: “Idratare la pelle e trucco leggero”

Le normative anticontagio impongono di utilizzare obbligatoriamente la mascherina nei luoghi pubblici chiusi e anche all’aperto se non è possibile mantenere un metro di distanza. Nel periodo estivo l’utilizzo del dispositivo a causa di caldo e sudore potrebbe provocare irritazioni. Federfarma indica alcuni consigli utili: “L’uso prolungato della mascherina, complici caldo e sudore, potrebbe portare irritazioni cutanee o l’insorgenza di piccoli foruncoli in chi ha una pelle particolarmente sensibile od è soggetto a dermatiti da contatto – osserva Ilaria Ambrogi della farmacia Ambrogi di Piacenza -. In questo caso consigliamo l’uso di prodotti idratanti, creme lenitive, acqua termale spray o seboregolarizzanti. Alle donne raccomandiamo inoltre un trucco leggero per non esacerbare il già difficile processo di traspirazione epidermica. Va poi osservato come, a causa dello scarso ricambio gassoso, possano insorgere a fine giornata stanchezza o sensazioni di disagio. Bene in questo caso intervenire con prodotti multivitaminici o ricostituenti. Capita infine – aggiunge Ambrogi – che qualcuno spruzzi sulle mascherine prodotti a base alcoolica. Non ci sono evidenze scientifiche che un simile trattamento ne efficienti durata o capacità protettiva, e inoltre i vari modelli di mascherina non sono testati per queste opere fai-da-te di sanificazione, che potrebbero di contro danneggiarne il materiale oltre a risultare dannosi in caso d’inalazione. Una pratica – conclude -, da sconsigliare”.

