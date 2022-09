In una classe delle Elementari di San Nicolò tornano obbligatorie le mascherine

I sorrisi che erano tornati a splendere all’avvio dell’anno scolastico nell’Istituto Gandhi di San Nicolò, sono già in parte celati dalle mascherine anti-Covid. Nemmeno una settimana di scuola e già una classe prima della primaria ha il volto coperto. Le direttive sono chiare: “Per i bambini di età inferiore ai sei anni non è fatto obbligo dell’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2”.

Le mamme sono perplesse, perché si verrebbero a creare differenze in una medesima classe e comunque la protezione non sarebbe assicurata. L’avviso di portare (ieri mattina) tutti i bambini con la mascherina è arrivato ai genitori senza spiegazione. Non si sa, dunque, quanti siano i contagiati. Sicuramente meno di cinque, perché altrimenti la didattica sarebbe a distanza per cinque giorni. In questo caso, i bambini e le insegnanti dovranno portare la mascherina 10 giorni.

