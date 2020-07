Marina Molinari si dimette dalla Cisl: “Torno a insegnare ai bambini”

Marina Molinari ha detto stop. Da novembre andava dicendo che “la benzina è finita e che serve gente giovane e più motivata”. Nessuno le aveva creduto per davvero. I colleghi pensavano che ci avrebbe ripensato perché in fondo lei era la Cisl e la Cisl era lei. Fino a quando ieri ha rassegnato le dimissioni da segretaria generale della Cisl Parma e Piacenza. “I tempi che ci aspettano richiedono energie, forti motivazioni e capacità di infondere fiducia nel futuro e speranza di poter generare cambiamento: doti indispensabili per un buon sindacalista. La fatica di continuare a trovare in me queste caratteristiche, dopo tanti anni di impegno nella Cisl e il desiderio di tornare a lavorare con i bambini, mi hanno spinto ad assumere questa scelta, di natura esclusivamente personale” ha scritto Molinari nella lettera consegnata al consiglio generale.

“Torno tra i banchi con grande motivazione – dice – consapevole che la scuola è attesa da una stagione di importanti cambiamenti”.

La Cisl Parma e Piacenza si riunirà in consiglio generale il 23 luglio per eleggere il nuovo segretario.

