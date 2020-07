Scuole superiori, di corsa per realizzare nuove aule. Oggi incontro in Provincia

Importante appuntamento oggi in Provincia dove, con l’assessore Paola Galvani, sarà tempo di fare il punto con i presidi degli istituti superiori piacentini relativamente alle necessità più impellenti riferite a spazi mai sufficienti non solo alla luce delle novità introdotte per il contrasto al contagio da Covid, ma anche per l’aumento della popolazione scolastica under 14.

La Provincia ha messo le mani su 750mila euro provenienti dai Pon del Miur, sottoposti a rendicontazione dell’Ue. Settecentocinquantamila euro, al netto saranno seicentomila, che Palazzo Garibaldi dirigerà immediatamente sulla realizzazione di spazi aggiuntivi in grado di far fronte all’impellente richiesta di aule.

Gli interventi maggiori si concentreranno all’Itis Marconi-Leonardo, dove sono ospitate alcune classi di Respighi e Colombini. Saranno sedici complessivamente le nuove aule per le scuole superiori piacentine.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTA’ IN EDICOLA