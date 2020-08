Riparte una nuova stagione del Fai: ecco gli appuntamenti

Il Fai di Piacenza rilancia una nuova stagione, un mese ricco di novità e appuntamenti per scoprire la nostra provincia e visitare luoghi unici del territorio. Per far pronte a possibili cambiamenti dovuti alla situazione del Covid, la programmazione delle iniziative sarà comunicata e aggiornata di mese in mese. Il primo appuntamento è previsto per sabato 5 settembre con “FAI Green Hour a Casa del Giardiniere”, visite e aperitivo, a seguire sabato 5 e domenica 6 settembre con “Il Castello in Fiore a Bobbio”, e la mostra mercato, domenica 13 settembre sarà la volta di “Il Borgo di Vigoleno tra boschi e vigneti” con passeggiata e degustazione e per finire domenica 27 settembre appuntamento con “Vivi il tuo Giardino sul Po al Guado di Sigerico”, che prevede attività all’aperto lungo il Po.

