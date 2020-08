Riaprono le mostre con “Altari” e “Giovannino Guareschi”

La cultura riparte. Fino a sabato è possibile visitare, nella galleria Rosso Tiziano, la mostra di Elena Groppalli, “Altari”; novanta opere a china su carta fotografica concepite come una forma di preghiera, come un modo per superare un dolore ponendo l’accento su una ricerca pittorica che appartiene totalmente a una dimensione mentale e spirituale. La mostra è curata dalla giornalista di Libertà Patrizia Soffientini.

Dal 4 al 19 settembre, sempre lo spazio Rosso Tiziano, ospiterà una doppia mostra su Giovannino Guareschi: l’esposizione fotografica “Don Camillo e Peppone dal cinema alla realtà” e quella a fumetti “Don Camillo, il film a fumetti”.