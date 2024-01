Rivergaro, dal 3 febbraio con “Percorsi diversi” al Centro di Lettura tornano le mostre

Il Centro di Lettura riprende le mostre all’interno dello spazio espositivo permanente presso la Biblioteca di Rivergaro. Il prossimo 3 febbraio verrà inaugurata la prima edizione dell’anno per il ciclo “Percorsi Diversi”.

Si tratta di una mostra in collettiva di due artiste: Antonella Lenti, vincitrice del IX Premio Diara con l’opera “Foresta nera”, e Sandra Ercolani, segnalata per l’uso dell’acquerello nello stesso Premio con l’opera “Direzione Val Trebbia dopo la pioggia”.

Oltre all’inaugurazione della mostra si terrà anche la presentazione del libro “Il prato dei narcisi” dell’autore Roberto Valla, con relatrice la professoressa Elisabetta Fanzola. L’appuntamento per un pomeriggio di arte e cultura è alle ore 16 di sabato 3 febbraio; la mostra rimarrà poi esposta fino al 24 febbraio. Lo spazio è all’interno della Biblioteca di Rivergaro in Via Bonistalli 7.

LA LOCANDINA DELL’EVENTO CON I DETTAGLI