Al via il “Festival Piacenza Musica” dedicato alle vittime del Covid

Con un tutto esaurito si è aperto il Festival Piacenza Musica, nove giorni di musica non stop che il Conservatorio Nicolini dedica alle vittime piacentine del Covid-19. Il concerto inaugurale della neonata Orchestra Filarmonica del Conservatorio, diretta per l’occasione da Danilo Rossi, già prima viola dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano, nonché solista e didatta di fama mondiale, ha visto alternarsi sul palco brani di Mozart, Hindemith e Britten nel salone del Conservatorio, spazio che ospiterà per nove giorni l’evento musicale dell’anno. La giornata di domenica 13 settembre sarà interamente dedicata al jazz con la celebrazione di un altro anniversario, quello del famoso saxofonista americano Charlie Parker, a cento anni dalla nascita. L’ingresso agli appuntamenti è libero, ma contingentato a causa delle norme antiCovid per cui per assistere agli eventi si dovrà effettuare una prenotazione su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-beethoven-e-festival-piacenza-musica-2020-118140809341.

Il programma completo è consultabile nella bacheca del sito www.conservatorionicolini.eu.

