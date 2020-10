Eco-cinema, serie tv e workshop online: l’edizione 2020 del Premio Cat è ricca di novità

Una nuova categoria di concorso dedicata a film che parlano di ambiente, l’ingresso dirompente delle serie tv e workshop online. Sono solo alcune delle principali novità che l’edizione 2020 del “Premio Cat” (contest di critica cinematografica e lezioni di cinema per ricordare Giulio Cattivelli) ha in serbo per gli aspiranti critici di tutta Italia.

Il contest di recensioni è rivolto ai giovani tra i 16 e i 26 anni di età, e prevede premi in denaro e pubblicazioni. Il concorso è attivo dal 14 settembre al 15 novembre 2020. L’iscrizione è gratuita.

La presentazione del contest, giunto alla sua quarta edizione e promosso dall’associazione Cinemaniaci, è avvenuta questa mattina (2 ottobre) nell’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, che assieme a Editoriale Libertà sostiene l’iniziativa.

“Nonostante l’incertezza legata al Covid – ha spiegato Piero Verani di Cinemaniaci, ideatore del premio Cat – quella di quest’anno sarà un’edizione molto ricca. Gli workshop di cinema, che saranno sia in presenza che online, potranno contare su ospiti provenienti dal mondo universitario, dai festival, dai quotidiani, dalla radio e dalle riviste specializzate. Appuntamenti strepitosi sia per gli studenti che per tutti i cinefili. La giuria, invece, è composta da figure esperte di critica cinematografica e rappresentanti del mondo dell’arte e della cultura in generale. Il presidente della giuria, e questa è la vera chicca, è Mauro Gervasini, giornalista e selezionatore per la Mostra del cinema di Venezia”.

Gli workshop online sono frutto della collaborazione con il Liceo Gioia di Piacenza, che ha messo a disposizione, come illustrato dal preside Mario Magnelli, le tecnologie della didattica a distanza. Un’importante risorsa che permetterà agli studenti o semplici appassionati di tutta Italia di seguire le lezioni di cinema.

Le premiazioni sono programmate entro la fine di febbraio 2021 presso lo Spazio Rotative. Tutti i dettagli del concorso sono disponibili sul sito dell’assocazione Cinemaniaci.