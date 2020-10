“Mission” inaugura la nuova stagione di “Scarpette Rosse”. Tante novità

Torna da questa sera, come sempre alle 21.00, l’atteso appuntamento del mercoledì con “Scarpette rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato curato dalla critica cinematografica di Libertà Barbara Belzini in collaborazione con l’Associazione Cinemaniaci.

Lanciato un anno fa, “Scarpette Rosse” è ormai un appuntamento fisso nella programmazione di Telelibertà, e propone una selezione ampia di visioni spaziando in oltre cento anni di cinema.

LE NOVITÀ – Rispetto alla scorsa stagione avremo in cartellone meno titoli di cinema italiano anni ’70 e più pellicole appartenenti al cinema statunitense “mainstream”. Spazio quindi alla commedia e al cinema d’azione e d’autore: vere chicche sono pellicole come “American Beauty” e film a episodi come “Ai confini della realtà”, genere fantascienza.

Il film che inaugurerà la stagione di cinema di Telelibertà sarà “Mission”, film del 1986 diretto da Roland Joffé, vincitore della Palma d’oro al 39º Festival di Cannes con due strepitosi Robert De Niro e Jeremy Irons.