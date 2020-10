“Boa”, spettacolo di circo contemporaneo in anteprima nazionale

Come trovare l’equilibrio fra l’accontentarsi di ciò che si ha ed il perseguire i propri sogni? E’ la ricerca della felicità il tema fondante dello spettacolo “Boa”, ideato dalla compagnia di circo contemporaneo “Rasoterra” che domani, sabato 17 ottobre alle 21.00, lo manderà in scena in anteprima nazionale al Teatro Open Space 360° di via Scalabrini 19 a Piacenza.

La “residenza artistica” della compagnia piacentina Manicomics ha infatti ospitato in questi giorni gli artisti di Rasoterra, i quali hanno messo a punto lo spettacolo che debutterà ufficialmente al Teatro della Tosse di Genova il 29 novembre.

“Rasoterra” è una della compagnie di circo contemporaneo di primo piano in Italia, nata a Bruxelles ed operante in Francia e Europa come una compagnia giovane, attiva anche su temi sociali e umanitari.

Per l’anteprima di domani, è previsto un pubblico limitatissimo: entrata con prenotazione al numero WhatsApp 333.1741885.