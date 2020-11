L’Ecce Homo esposto a Palazzo Galli dal 28 novembre

L’Ecce Homo di Antonello da Messina sarà esposto nel Salone dei Depositanti di Palazzo Galli, nonostante l’entrata in vigore nelle ultime ore del Dpcm che impedisce mostre e visite nei musei. L’annuncio è arrivato nella mattinata di mercoledì 4 novembre. “Faremo tutto ciò che ci sarà concesso fare, compatibilmente con il periodo di grande difficoltà che stiamo vivendo”, hanno spiegato il Collegio Alberoni e la Banca di Piacenza, rappresentati rispettivamente da Giorgio Braghieri e Corrado Sforza Fogliani.

Il calendario prevede l’inaugurazione dell’evento nel pomeriggio del 28 novembre, lo stesso giorno in cui la Galleria Ricci Oddi esporrà il Ritratto di Signora di Gustav Klimt. Sarà la prima volta in cui l’Ecce Homo potrà essere ammirato, a Piacenza, al di fuori del Collegio Alberoni.

Sono inoltre previsti eventi collaterali (TUTTO IL PROGRAMMA) che con tutta probabilità si svolgeranno online, tra questi un concerto dell’Orchestra sinfonica di Piacenza in Santa Maria di Campagna.