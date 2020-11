Che classe!, nuova classifica. In palio utile e divertente materiale scolastico

Continua il percorso dell’iniziativa di Libertà “Che Classe!” e dei tanti studenti che si stanno impegnando nel gioco che porterà ben 138 classi a vincere tanto utile e divertente materiale scolastico.

Oggi una nuova classifica racconta il viaggio dei nostri piccoli protagonisti: ricordiamo che per votare è necessario visitare il sito www.liberta.it, cliccare sul banner dedicato, registrarsi e poi selezionare la classe alla quale assegnare il proprio voto quotidiano, dal valore di 1 punto.

Potete incrementare il vostro punteggio utilizzando il codice Bonus Biffi, affisso alle vetrine della Galleria Biffi Arte in via Chiapponi, che aumenterà di ben 3 punti ogni vostro voto, oppure inviando gli elaborati sul tema in corso (fino al 28 novembre, il tema è “Dovremmo vincere perché…”): per ogni elaborati, 5 punti in palio, fino ad un massimo di 50 punti ogni due settimane!

LA CLASSIFICA