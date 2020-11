Bonaccini, tampone negativo. “Per ora continuo a lavorare da casa”

“Questa mattina ho ricevuto una bella notizia: sono risultato negativo all’ultimo tampone di controllo”. E’ il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a scriverlo sul suo proprio profilo Facebook, e prosegue: ” Ancora per qualche tempo dovrò proseguire a casa le cure per la polmonite, che migliora ma non può certo essere trascurata, ma il ritorno alla normalità è oggi più vicino”.

Il governatore era risultato positivo al Covid il 1° novembre scorso, e un paio di settimane dopo aveva fatto sapere di essere risultato nuovamente positivo al tampone di controllo e di aver contratto una polmonite bilaterale ad uno stadio iniziale. Bonaccini aveva potuto effettuare le cure da casa, da dove ha continuato a svolgere il suo lavoro.

Anche ora, nonostante l’esito negativo dell’ultimo tampone, continua a lavorare dalla propria residenza, “ma certo oggi il cuore è più leggero – scrive, raccomandando prudenza a tutti: “Continuiamo a seguire le regole di sicurezza, per proteggere noi stessi, chi ci è vicino e gli altri”.

Bonaccini ha anche ringraziato medici, infermieri e operatori sanitari, oltre a quanti gli hanno manifestato vicinanza e auguri bipartisan di guarigione. E conclude: “Lo ripeto: insieme ce la faremo. Perché siamo l’Emilia-Romagna”.