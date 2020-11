Elezioni del Consorzio di Bonifica, il sindaco scrive a Bonaccini: “Posticiparle”

Le limitazioni agli spostamenti tra comuni, introdotte dall’ordinanza del 13 novembre scorso e valide fino al 3 dicembre, influiscono sul corretto svolgimento della sottoscrizione delle liste elettorali e della attività di propaganda delle elezioni per il rinnovo degli organi del Consorzio di bonifica di Piacenza previste per il 13 e 14 dicembre 2020. E’ quanto sostiene il sindaco di Piacenza e presidente della Provincia, Patrizia Barbieri, in una lettere inviata al presidente della Regione Emilia-Romagna per chiedere la posticipazione della consultazione elettorale. Una richiesta avanzata anche in veste di autorità sanitaria locale, in quanto, spiega il primo cittadino, “non paiono sussistere le condizioni per un esercizio del diritto di voto in condizione di massima sicurezza sotto il profilo sanitario”.

