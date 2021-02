“Da CompraPiacenza un aiuto per fare rete”. La testimonianza diretta

L’attenzione, la cura e il benessere della propria città e del proprio territorio non sono patrimonio esclusivo delle pubbliche amministrazioni, ma anche di chi in quelle zone ci vive e ci lavora. E quindi essere negozianti vuol dire anche prendere parte alle iniziative che si pongono l’obiettivo di sostenere e rilanciare l’economia di quel territorio, soprattutto se viene messa in difficoltà ogni giorno dalle conseguenze della pandemia.

E’ quello che ha fatto Alessandra Tampellini, titolare del negozio La Dolciaria di via Genova, che è entrata subito nella squadra di esercenti di Compra Piacenza.

Ecco la sua testimonianza.