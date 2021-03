Fare business con i social, tre corsi online gratuiti per gli iscritti a CompraPiacenza

Dalle nozioni base fino alle funzionalità più evolute, la cabina di regia di Compra Piacenza mette a disposizione gratuitamente degli iscritti alla vetrina virtuale, tre corsi online per imparare a sfruttare le potenzialità dei social media per fare marketing e promuovere i propri prodotti e servizi.

L’Abc dei social media, creare contenuti adatti al proprio target di clientela, progettare inserzioni pubblicitarie per Facebook e Instagram, sono i tre temi di altrettanti corsi online gratuiti organizzati dalla cabina di regia di Compra Piacenza – Comune, Camera di commercio, Confesercenti, Cna e Confcommercio, rivolti agli iscritti alla vetrina virtuale del commercio piacentino per imparare a vendere e promuovere il proprio marchio e i propri prodotti utilizzando i social media.

“E’ una iniziativa nella quale crediamo molto – spiega Enrica Gambazza, direttore di Cna Piacenza – perché ha l’obiettivo di formare gli esercenti all’utilizzo degli strumenti di e-commerce e di social marketing. Oggi è fondamentale cambiare la cultura del commercio – prosegue Gambazza – e i commercianti devono per forza adeguarsi ai tempi e andare anche verso soluzioni di commercio online che si aggiunge e integra quello tradizionale.

I corsi, webinar, per cominciare ad utilizzare le terminologie tipiche del mondo online, sono a livello crescente di formazione: da quello base – che introduce i concetti di profilo personale e pagina aziendale, illustra i vantaggi per le realtà locali e la creazione dei primi post fino ad arrivare ai principi di social commerce – all’intermedio – orientato ad obiettivi e target, alla creazione dei contenuti e a come definire una precisa strategia di marketing – fino al terzo corso, quello evoluto, che introduce allo strumento Business Manager di Facebook e consente di diventare operativi passando dalla teoria alla pratica.

“In questo modo i commercianti, oltre alla opportunità di mettere in evidenza i propri servizi e prodotti offerta dalla vetrina virtuale CompraPiacenza – conclude il direttore di Cna Piacenza -, hanno la possibilità attraverso questi corsi di formazione di capire meglio le opportunità offerte dall’online e in modo particolare dai social media, e di sperimentare nella pratica i concetti che stanno alla base di queste nuove forme di vendita”.

I tre webinar, della durata di un ora e mezza ciascuno e per i quali è necessario iscriversi, saranno online e si terranno il 2, 12 e 19 aprile.

