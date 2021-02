“L’Europa è qui”: il Laboratorio del Carmine tra i vincitori del concorso

Sono stati premiati online i vincitori del concorso “L’Europa è QUI” e tra loro c’è anche il Laboratorio Aperto del Carmine di Piacenza. L’iniziativa della Regione Emilia Romagna era rivolta ai beneficiari di Fondi europei chiamati a raccontare – con scelte narrative che spaziano dai fumetti al video, dall’infografica alle vignette – i percorsi di innovazione e sostenibilità realizzati grazie ai contributi UE, nonché la positiva ricaduta sulla comunità.

Tra le 114 proposte candidate, ne sono state selezionate 26, premiate durante una cerimonia online tenutasi nei giorni scorsi, in cui è emersa l’importanza di testimoniare la presenza attiva e concreta delle politiche europee nei progetti di ricerca, nell’uso e nella diffusione delle nuove tecnologie, negli spazi destinati alla promozione dell’inclusione digitale sul territorio emiliano-romagnolo.

Il video-racconto della nascita e dell’attività dell’hub dedicato all’apprendimento e alla pratica dell’innovazione, nello storico complesso del Carmine, ha partecipato al concorso nella categoria destinata alle autorità urbane e ai soggetti gestori pubblici e privati della Rete dei Laboratori aperti dell’Emilia Romagna.

“E’ importante – sottolinea il vice sindaco Elena Baio, nel congratularsi con la Fondazione Brodolini per il riconoscimento ottenuto – dare voce ai protagonisti di questi progetti, perché questo aiuta a radicarne la presenza sul territorio, a farne comprendere il ruolo e la funzione, dando concretezza a quel percorso di innovazione che talvolta rischia di sembrare intangibile o distante dal contesto in cui è inserito. Nulla di più lontano dalla realtà, come dimostrano le tante iniziative di formazione e coinvolgimento delle scuole che trovano il loro fulcro nel Laboratorio Aperto del Carmine, così come l’attivazione del punto di rilascio delle credenziali Spid e l’organizzazione dei webinar rivolti alla cittadinanza per favorire la conoscenza e la familiarità con i nuovi servizi online della Pubblica amministrazione”.

Ecco il link del filmato vincitore: https://youtu.be/hdTiHUw9vpE