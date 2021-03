Area nuovo ospedale, prima commissione e prime schermaglie

Per il Comune “un ospedale è un’opera pubblica che esula dalle rigide prescrizioni urbanistiche sul consumo di suolo”. Per gran parte dell’opposizione, invece, l’amministrazione comunale ha compiuto “una scelta politica” e l’ha fatto in modo “superficiale”. Prima commissione e prime schermaglie sulla variante al Psc che ha individuato nella macroarea 6 alla Farnesiana la sede del nuovo ospedale. E’ iniziato l’esame delle 14 osservazioni prodotte in questi mesi da enti, associazioni e singoli cittadini.

