Nuovo ospedale, approvato in commissione regionale il finanziamento di 296 milioni

Ammontano a 300 milioni di euro i finanziamenti per il piacentino approvati dalla commissione Sanità della regione Emilia Romagna: 296 milioni per il nuovo ospedale, un milione di euro per completare la casa della Salute di Bettola, 1,5 per ristruttura l’edificio che ospiterà la nuova Casa della Salute di Fiorenzuola, 60.000 euro destinati alla telemedicina.

I finanziamenti fanno parte del Programma pluriennale di investimenti in Sanità, un piano da 445 milioni di euro tra risorse statali e regionali. La parte più rilevante degli interventi riguarda l’ospedale piacentino (296 milioni di euro così ripartiti: 129 milioni di euro di risorse statali spettanti alla Regione, 6,8 milioni di fondi regionali propri e oltre 160 milioni frutto del partenariato pubblico-privato).

“Vogliamo ammodernare la rete ospedaliera per dare sempre maggiori risposte ai problemi dei cittadini, puntando su tecnologia e impegno per nuove sale operatori e nuove strutture”, spiega l’assessore alla Salute Raffaele Donini.