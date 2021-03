Da The Voice a via Venti: “Oggi la strada è l’unica alternativa per noi musicisti”

“La strada è l’unica alternativa”. In un momento di grave crisi per tutto il settore dello spettacolo, con gli eventi bloccati da un anno, sabato pomeriggio il cantante Tommaso Partesana – ex concorrente del programma The Voice su Rai 2 – si è esibito a cielo aperto nella nostra città, in via XX Settembre. “I concerti sui marciapiedi restano l’unica opzione per noi musicisti, in questo periodo di stop che si protrae da lunghi mesi”. Partesana – armato di chitarra, armonica a bocca e voce – ha emozionato i passanti con “Il cielo in una stanza” e altre canzoni italiane, ma non solo, spaziando dal rock al folk.

“Ho conosciuto Piacenza qualche anno fa, è una città molto bella. Sono felice di potermi esibire qui – dice il cantante milanese – in strada, tra la gente, cercando la luce in questa situazione buia. Incrocio le dita per il mondo della musica, in crisi da Covid come molti altri comparti”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI