Educatori di strada, obiettivo raggiunto: arriverà un’Ape Cart “da asporto”

Un’Ape CarT da “asporto”, come lo definiscono loro, perché grazie alle donazioni sono arrivati i fondi per acquistare il veicolo. Stiamo parlando del nuovo ambizioso progetto degli Educatori di strada che domenica scorsa, con una diretta su Facebook, hanno ringraziato i 290 donatori. In tutto sono arrivati 21.665 euro, sulla piattaforma di raccolta fondi Ideaginger, centrando e addirittura superando l’obiettivo fissato a 21mila. L’Ape Cart verrà equipaggiato con un bigliardino portatile, sedie, tavolino e casse per la musica. Ma anche giochi e materiale vario (pallone, carte, libri, prese usb per ricaricare i telefonini) utile a creare condizioni di aggregazione, un vero e proprio salotto urbano in cui potersi rilassare, divertire, giocare e dialogare. L’obiettivo è raggiungere i vari quartieri della città in cui si trovano ragazzi in strada e coinvolgerli in progetti educativi.

