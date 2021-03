Anche alle scuole medie di Castello arriva “l’educatore di corridoio”

Novità in vista per le scuole medie di Castel San Giovanni, dove presto arriverà l’educatore di corridoio. Un giovane pedagogista, cioè, in grado di approcciarsi ai ragazzi con una modalità differente rispetto alle figure educative tradizionali e che farà da ponte tra il mondo degli adulti e giovanissimi. Il primo incontro avverrà tramite mini assemblee: non in classe bensì nel vicino oratorio parrocchiale che, insieme alla scuola, all’amministrazione comunale e a diverse altre realtà, è coinvolto nel progetto di educativa di strada.

