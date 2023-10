“Promuovere il benessere con educazione, creatività e inclusione”. Al via Youthopia

Aggregare, far crescere e al contempo educare. E’ l’obiettivo di “Youthopia”, il progetto di Educatori di strada e diocesi centrata sulla comunità e finalizzata a creare uno spazio innovativo e inclusivo per i giovani dagli 11 ai 30 anni.

Youthopia è concepito con l’obiettivo di promuovere il benessere, lo sviluppo personale e l’empowerment dei giovani attraverso l’educazione, la creatività e l’inclusione sociale.

“Crediamo fermamente che fornire uno spazio dedicato e accogliente per i giovani possa contribuire in modo significativo alla loro crescita e al loro coinvolgimento positivo nella società” si legge nel comunicato di presentazione del progetto.

I principali obiettivi educativi comprendono:

1. Fornire un ambiente stimolante: Youthopia mira a offrire uno spazio che stimoli la creatività e l’apprendimento dei giovani. Attraverso laboratori, attività aggregative, la relazione con gli educatori, vogliamo ispirare la curiosità e lo sviluppo delle loro abilità.

2. Promuovere l’inclusione sociale: Vogliamo creare un luogo di inclusione, dove ogni giovane si senta accettato e valorizzato. In questo ambiente, possono stabilire connessioni significative e costruire un senso di appartenenza alla comunità.

3. Favorire l’accessibilità: lo spazio aggregativo è progettato per essere un luogo a bassa soglia, accessibile a tutti i giovani. Rimuoviamo le barriere dell’iscrizione e dei permessi, aprendo le porte gratuitamente per garantire a ogni giovane l’opportunità di partecipare.

4. Sostenere lo sviluppo sociale e formativo: Attraverso una vasta gamma di attività, dalla formazione alla socializzazione, Youthopia promuove lo sviluppo sociale e formativo dei giovani, contribuendo al loro benessere generale.

Come Sostenere Youthopia

“Youthopia è un progetto partecipativo. E’ possibile contribuire alla crescita del progetto, con donazioni e con il passaparola. Ecco come fare.

YOUTHOPIA – COME CONTRIBUIRE