Nasce Youthopia, hub urbano per aggregazione, crescita e integrazione giovanile

E’ stato inaugurato sabato 28 settembre Youthopia, l’hub urbano destinato alla promozione dell’aggregazione, alla crescita ed all’integrazione giovanile, realtà voluta da Laboratorio di Strada Odv insieme agli Educatori di Strada e aperto in via Vincenzo Capra a Piacenza.

Diverse Associazioni hanno partecipato attivamente al conseguimento di questo grande obiettivo, tra le quali anche il Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia che, grazie alle sovvenzioni ricevute dal distretto Rotary 2050, in collaborazione con il Rotary Piacenza Farnese e con il contributo del Rotary Valtidone (tra gli organizzatori del torneo di Padel organizzato lo scorso maggio con il fondamentale e magistrale sostegno del Tennis Club Campagnoli di Castel San Giovanni allo scopo di raccogliere fondi destinati proprio al progetto Youthopia), è riuscito a realizzare la fornitura di strumenti multimediali e tecnologici a completamento dell’arredo dei locali della nuova hub.

Molti giovani , insieme alle loro famiglie, ai Rappresentanti delle varie Associazioni, della Diocesi ed a tanti Cittadini hanno condiviso questo momento di festa che ha dato ufficialmente inizio ad un nuovo progetto di avanguardia, un luogo accogliente, dotato di arredi innovativi, strumenti aggregativi e laboratori, uno spazio accogliente e innovativo con tavoli, giochi, tecnologia per il divertimento, la formazione e lo sviluppo delle competenze.

Il Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia, rappresentato, in occasione dell’inaugurazione, dalla past-Segretaria Arianna Tessarin, dal Prefetto Alessandro Ferrari, dal Tesoriere Daniele Merlerati e con il supporto dall’Assistente del Governatore distrettuale, Tiziana Meneghelli, ha iniziato la preziosa collaborazione con il team di professionisti degli Educatori di Strada circa due anni fa , sotto la guida della presidenza di Andrea Salvi, ed oggi, con il Presidente Christian Sartori, vede finalmente concretizzarsi un sogno condiviso; a Piacenza mancava un luogo come Youthopia che permettesse ai Giovani di incontrarsi e socializzare in un contesto informale, fatto di empatia, comprensione, offerta e condivisione di nuove opportunità e scambio di esperienze.

Il nome stesso ‘Youthopia’ rimanda al concetto umanistico di “Utopia” , una visione che immediatamente richiama un approccio ottimista nei confronti della vita soprattutto per quanto riguarda il mondo dei Giovani ed la loro possibilità concreta di creare una società ed un mondo migliori anche grazie ad un maggiore coinvolgimento che permetta ai Ragazzi stessi di essere parte attiva di un cambiamento necessario ed auspicabile.