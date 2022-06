Rissa in via Capra: spuntano bastone e bomboletta di spray urticante. Un ferito

Attenzioni sgradite ad un bambina sarebbero all’origine di una rissa scatenatasi nel tardo pomeriggio di ieri in via Capra a Piacenza. Nelle mani di alcuni dei contendenti sarebbero spuntati un bastone e una bomboletta di spray urticante. Il bilancio della lite è di un ferito trasportato in ospedale da un’ambulanza. Sono in corso accertamenti da parte della polizia.

