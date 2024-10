Scontro tra un’auto e una moto in via Capra: interviene la polizia locale

Questa mattina, in via Capra a Piacenza, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto e uno scooter. Una ragazza di circa 35 anni, in sella al veicolo a due ruote, ha subito lievi ferite, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

La polizia locale è intervenuta per effettuare i rilievi del caso e chiarire le dinamiche dell’accaduto.