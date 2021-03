Decreto sostegni, contributi a fondo perduto estesi anche alle aziende agricole

Anche le aziende agricole potranno accedere ai contributi a fondo perduto del Decreto sostegni. Lo rende noto Confagricoltura Piacenza.

“L’Agenzia delle Entrate – si legge in una nota – ha approvato il modello d’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto sostegni”.

“Nelle recenti disposizioni non troviamo più il criterio dell’assegnazione in base ai codici Ateco a cui ci avevano abituati i decreti precedenti – spiega Michela Filippi consulente fiscale di Confagricoltura Piacenza – ma si valuta, caso per caso, la riduzione percentuale del fatturato medio del 2020 rispetto al 2019 e sono ammesse tutte le imprese attive alla data del 24 marzo 2021 che soddisfano i requisiti”.

Per poter accedere al contributo è necessario rispettare i seguenti due requisiti: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

I DETTAGLI NEL COMUNICATO DI CONFAGRICOLTURA PIACENZA