Industria Felix: tra le 42 aziende premiate c’è anche la Saib di Caorso

C’è anche l’azienda piacentina Saib tra le 42 realtà italiane insignite dell’Alta Onorificenza di bilancio del Premio Industria Felix, per competitività, affidabilità finanziaria e talvolta per sostenibilità. Per Saib, impresa con sede a Caorso, leader nella produzione di pannelli truciolari, la motivazione è: “Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Emilia Romagna”

La cerimonia di conferimento dei premi si è tenuta l’8 aprile in modalità digitale.

In fase pre-Covid cresce il fatturato e il numero addetti in Emilia Romagna, rispettivamente 1,4% sui ricavi e 3,7% sugli addetti. A Piacenza il tasso di crescita del fatturato è 1,3% e il tasso di crescita addetti 3,3%.

Il trentunesimo evento Industria Felix, organizzato dal trimestrale IFM è realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con i patrocini di Confindustria, Simest, le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews e le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Lidl Italia, Sustainable Development.

ANALISI PER PROVINCIA

MOTIVAZIONI AZIENDE PREMIATE