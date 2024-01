Salvato dai colleghi con il defibrillatore alla Saib di Fossadello: è fuori pericolo

È fuori pericolo l’operaio 42enne piacentino colto da un malore lo scorso 4 gennaio mentre stava lavorando alla Saib di Fossadello di Caorso. Determinante l’intervento di tre colleghi intervenuti con il massaggio cardiaco e il defibrillatore. “Abbiamo aderito a Progetto Vita e abbiamo in Saib 2 defibrillatori che porteremo a 5, con 40 dipendenti formati con corsi di pronto soccorso; 30 sono in grado di utilizzare il defibrillatore” spiega Giuseppe Conti, amministratore delegato di Saib. “Quel giorno – racconta Adriano Pereira – il nostro collega si era momentaneamente allontanato. Lo abbiamo chiamato ma non ci ha risposto: sono andato a vedere e ho visto che era accasciato e non respirava. Ho chiamato i colleghi e l’ho portato in braccio in un posto più adatto. Per fortuna c’era Claudio Tiganus, che è volontario alla Pubblica assistenza”.

“Ho praticato subito il massaggio cardiaco – racconta Tiganus – poi una scarica di defibrillatore e, alternandomi con Pereira e Nicolino Delogue, abbiamo praticato il massaggio cardiaco. Alla fine abbiamo inviato in tutto 4 scariche e ha ricominciato a respirare. Per noi non c’è stata soddisfazione più grande”.